EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 12:21 CET/CEST
IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 1. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 13.02.2026 bis einschließlich 13.02.2026 insgesamt 690 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 18,9587 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
13.02.202669018,9587
Summe69018,9587

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 690 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 16. Februar 2026

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet:www.ivu.de
IVU Traffic

