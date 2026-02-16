EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 2.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 09. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 154.000 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
09.02.20265550,00%72,006239.963AQEU
09.02.20265.0370,00%71,9978362.653CEUX
09.02.20261.7700,00%71,8025127.090TQEX
09.02.202628.6380,02%71,97982.061.358XETA
10.02.20262.2860,00%75,6943173.037AQEU
10.02.20266.9820,00%75,6952528.504CEUX
10.02.20263.2310,00%75,5604244.136TQEX
10.02.202611.5010,01%75,6505870.056XETA
11.02.20262.4020,00%76,3459183.383AQEU
11.02.20267.1210,01%76,3931543.995CEUX
11.02.20264.6960,00%76,4484359.002TQEX
11.02.202616.7810,01%76,45751.283.033XETA
12.02.20262.5880,00%74,6336193.152AQEU
12.02.20269.4540,01%74,4003703.380CEUX
12.02.20264.7330,00%74,4711352.472TQEX
12.02.202615.2250,01%74,39981.132.737XETA
13.02.20263.0720,00%76,0756233.704AQEU
13.02.20267.7000,01%75,9810585.054CEUX
13.02.20264.3320,00%76,0338329.378TQEX
13.02.202615.8960,01%76,08281.209.412XETA
Gesamt154.0000,11%74,776011.515.500 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf315.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 16. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Symrise

