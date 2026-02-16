EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 07:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christof
Nachname(n):Leiber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
86,3 EUR3.797,20 EUR
86,5 EUR4.757,50 EUR
86,5 EUR9.515,00 EUR
86,4 EUR1.641,60 EUR
86,4 EUR16.934,40 EUR
86,4 EUR1.728,00 EUR
86,4 EUR42.768,00 EUR
86,4 EUR5.443,20 EUR
86,4 EUR16.848,00 EUR
86,4 EUR259,20 EUR
86,7 EUR25.316,40 EUR
86,7 EUR1.560,60 EUR
86,7 EUR23.409,00 EUR
86,7 EUR1.647,30 EUR
87,0 EUR261,00 EUR
87,0 EUR4.524,00 EUR
87,0 EUR8.526,00 EUR
87,0 EUR4.524,00 EUR
87,0 EUR34.452,00 EUR
85,7 EUR2.742,40 EUR
85,7 EUR1.542,60 EUR
85,8 EUR2.574,00 EUR
85,8 EUR1.716,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
86,60 EUR216.487,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet:www.atoss.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103270 16.02.2026 CET/CEST

