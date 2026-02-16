EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.02.2026 / 07:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christof
|Nachname(n):
|Leiber
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|86,3 EUR
|3.797,20 EUR
|86,5 EUR
|4.757,50 EUR
|86,5 EUR
|9.515,00 EUR
|86,4 EUR
|1.641,60 EUR
|86,4 EUR
|16.934,40 EUR
|86,4 EUR
|1.728,00 EUR
|86,4 EUR
|42.768,00 EUR
|86,4 EUR
|5.443,20 EUR
|86,4 EUR
|16.848,00 EUR
|86,4 EUR
|259,20 EUR
|86,7 EUR
|25.316,40 EUR
|86,7 EUR
|1.560,60 EUR
|86,7 EUR
|23.409,00 EUR
|86,7 EUR
|1.647,30 EUR
|87,0 EUR
|261,00 EUR
|87,0 EUR
|4.524,00 EUR
|87,0 EUR
|8.526,00 EUR
|87,0 EUR
|4.524,00 EUR
|87,0 EUR
|34.452,00 EUR
|85,7 EUR
|2.742,40 EUR
|85,7 EUR
|1.542,60 EUR
|85,8 EUR
|2.574,00 EUR
|85,8 EUR
|1.716,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|86,60 EUR
|216.487,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
