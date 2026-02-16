EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 280.664,10



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.02.2026 / 12:26 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jörg Nachname(n): Burzer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mercedes-Benz Group AG

b) LEI

529900R27DL06UVNT076

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007100000

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 280.664,10

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

