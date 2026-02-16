EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Harald Wilhelm, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 163.534,76

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 12:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Harald
Nachname(n):Wilhelm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mercedes-Benz Group AG

b) LEI

529900R27DL06UVNT076 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007100000

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 163.534,76

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
Ende der Mitteilung

16.02.2026 CET/CEST

