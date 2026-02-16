EQS-DD: REPLOID Group AG: Horst Leitner, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.02.2026 / 09:55 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Horst Nachname(n): Leitner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.521,50 EUR 230,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.521,50 EUR 230,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

16.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.02.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Internet: reploid.eu

