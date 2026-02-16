EQS-DD: REPLOID Group AG: Horst Leitner, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Horst
Nachname(n):Leitner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.521,50 EUR230,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.521,50 EUR230,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

16.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.02.2026 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Internet:reploid.eu
Ende der MitteilungEQS News-Service

103278 16.02.2026 CET/CEST

