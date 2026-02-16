EQS-DD: TUI AG: David Schelp, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.02.2026 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: David Nachname(n): Schelp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,404 EUR 42.860,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,4040 EUR 42.860,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Gettex MIC: MUNC

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 23 30625 Hannover Deutschland Internet: www.tuigroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103266 16.02.2026 CET/CEST