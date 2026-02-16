EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.02.2026 / 09:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Mathias
|Nachname(n):
|Kiep
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TUI AG
b) LEI
|529900SL2WSPV293B552
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000TUAG505
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,61 EUR
|6.888,00 EUR
|8,62 EUR
|32.971,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,6183 EUR
|39.859,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
