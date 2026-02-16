EQS-DD: ZEAL Network SE: Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG, Erwerb von 749.999 Aktien der ZEAL Network SE durch Anwachsung.
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.02.2026 / 09:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Jaster
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ZEAL Network SE
b) LEI
|391200EIRBXU4TUMMQ46
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZEAL241
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 749.999 Aktien der ZEAL Network SE durch Anwachsung.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|12.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
