EQS-HV: BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.03.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

BBJ Consult Aktiengesellschaft Berlin Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2026

Der Vorstand der BBJ Consult AG lädt die Aktionärinnen und Aktionäre auf der Grundlage von § 15 Ziffer 2 Satz 2 der Satzung der BBJ Consult AG zu einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einer Ladungsfrist von einem Monat ab Veröffentlichung im Bundesanzeiger in die Geschäftsräume der Notarin Annette Krause-Thiel, Fredericiastr. 12, 14050 Berlin, für Donnerstag den 19. März 2026, 13 Uhr, ein. Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: Tagesordnungspunkt 1: Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit Der Vorsitzende prüft die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre und stellt fest, wieviel Prozent des Aktienkapitals durch Anwesende bzw. Stimmrechtsübertragungen vertreten sind und welche Anwesende ggf. von welchen Abstimmungen ausgeschlossen sind. Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der Tagesordnung Der Vorsitzende stellt fest, ob und ggf. welche zusätzlichen Tagesordnungspunkte aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre vorgeschlagen wurden. Er stellt deren Aufnahme zur Abstimmung und erläutert die ggf. geänderte Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 3: Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Die Neuwahl ist notwendig, da das Aufsichtsratsmitglied Herbert Werner Frischmann im Mai 2025 verstorben ist. Da der Aufsichtsrat gemäß § 8 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern besteht, war der Aufsichtsrat mit nur noch zwei Mitgliedern nicht mehr beschlussfähig. Dies hat das Registergericht zum Anlass genommen, die Eintragung der Auflösung der BBJ Consult AG im Handelsregister zu verweigern, die die Hauptversammlung im August 2025 beschlossen hatte. Als Kandidat für die Nachwahl steht Dr. Michael Niechzial, ehemaliger Vorstand der AG, zur Verfügung. Weitere Kandidaten und Kandidatinnen können durch die Aktionärinnen und Aktionäre vorab per Mitteilung an den Vorstand oder direkt in der Sitzung vorgeschlagen werden. Eine ordnungsgemäße Nachwahl ist Voraussetzung für die Durchführung der etatmäßigen Hauptversammlung für dieses Jahr, die im Juni 2026 durchgeführt werden soll. Michael Gericke, Vorstand der BBJ Consult AG Peter Deutschland, Vorsitzender des Aufsichtsrats