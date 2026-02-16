EQS-HV: BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.03.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: BBJ Consult Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BBJ Consult Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.03.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

16.02.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BBJ Consult Aktiengesellschaft Berlin Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2026


Der Vorstand der BBJ Consult AG lädt die Aktionärinnen und Aktionäre auf der Grundlage von § 15 Ziffer 2 Satz 2 der Satzung der BBJ Consult AG zu einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einer Ladungsfrist von einem Monat ab Veröffentlichung im Bundesanzeiger in die Geschäftsräume der Notarin Annette Krause-Thiel, Fredericiastr. 12, 14050 Berlin, für Donnerstag den 19. März 2026, 13 Uhr, ein.

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:

Tagesordnungspunkt 1: Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende prüft die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre und stellt fest, wieviel Prozent des Aktienkapitals durch Anwesende bzw. Stimmrechtsübertragungen vertreten sind und welche Anwesende ggf. von welchen Abstimmungen ausgeschlossen sind.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der Tagesordnung

Der Vorsitzende stellt fest, ob und ggf. welche zusätzlichen Tagesordnungspunkte aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre vorgeschlagen wurden. Er stellt deren Aufnahme zur Abstimmung und erläutert die ggf. geänderte Tagesordnung.

Tagesordnungspunkt 3: Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Die Neuwahl ist notwendig, da das Aufsichtsratsmitglied Herbert Werner Frischmann im Mai 2025 verstorben ist. Da der Aufsichtsrat gemäß § 8 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern besteht, war der Aufsichtsrat mit nur noch zwei Mitgliedern nicht mehr beschlussfähig. Dies hat das Registergericht zum Anlass genommen, die Eintragung der Auflösung der BBJ Consult AG im Handelsregister zu verweigern, die die Hauptversammlung im August 2025 beschlossen hatte.

Als Kandidat für die Nachwahl steht Dr. Michael Niechzial, ehemaliger Vorstand der AG, zur Verfügung. Weitere Kandidaten und Kandidatinnen können durch die Aktionärinnen und Aktionäre vorab per Mitteilung an den Vorstand oder direkt in der Sitzung vorgeschlagen werden.

Eine ordnungsgemäße Nachwahl ist Voraussetzung für die Durchführung der etatmäßigen Hauptversammlung für dieses Jahr, die im Juni 2026 durchgeführt werden soll.

 

Michael Gericke, Vorstand der BBJ Consult AG

Peter Deutschland, Vorsitzender des Aufsichtsrats

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BBJ Consult Aktiengesellschaft
Bernburger Straße 27
10963 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@bbj.de
Internet: https://bbj.de/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277056  16.02.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend
Kolumne von Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexygestern, 09:54 Uhr · Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexy
Vorbörse 14.02.2026
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Daxheute, 08:20 Uhr · onvista
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Dax
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News