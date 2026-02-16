EQS-News: Eckert & Ziegler und UJF steigern Produktionsvolumen für Actinium-225 deutlich

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, Deutschland, und Řež, Tschechische Republik, 16. Februar 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und das Institut für Kernphysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (Ústav jaderné fyziky, „UJF“) haben ihre gemeinsame Actinium-225-Initiative erfolgreich in eine hochvolumige Produktion überführt, welche die Anlagen in Řež und Braunschweig nutzt.



Dank der erhöhten Produktionskapazität ist Eckert & Ziegler einer der wenigen Anbieter weltweit, der klinisch relevante Mengen des stark nachgefragten Radioisotops liefern kann. Actinium-225 gilt weithin als eines der vielversprechendsten Alpha-emittierenden Radionuklide für radiopharmazeutische Anwendungen, insbesondere bei der Behandlung kleiner Tumoren und Mikrometastasen. Durch die begrenzte Verfügbarkeit und die technische Komplexität der Isotopenproduktion wurden globale Entwicklungsprogramme lange Zeit eingeschränkt.



„Der Start der kontinuierlichen Produktion von qualitativ hochwertigem Actinium-225 ist ein strategisch wichtiger Meilenstein für Eckert & Ziegler“, sagte Dr. Gunnar Mann, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Bereich Operations bei Eckert & Ziegler. „Mit dem weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten für Radionuklide lösen wir unser Versprechen ein, die globale Versorgungssicherheit zu verbessern und die Entwicklung der nächsten Generation von Diagnostika und Therapeutika voranzutreiben.“



Eckert & Ziegler beliefert weltweit führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225. Mit seiner Expertise in der Radioisotopenproduktion sowie in globaler Logistik und CDMO-Dienstleistungen engagiert sich das Unternehmen für die kontinuierliche Unterstützung bei der Entwicklung und Lieferung innovativer Radiopharmazeutika.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

