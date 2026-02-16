EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt Repowering-Windpark Oederquart in Betrieb und ergänzt Eigenparkbestand

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor nimmt Repowering-Windpark Oederquart in Betrieb und ergänzt Eigenparkbestand

Bremen, 16. Februar 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den repowerten Windpark Oederquart in Betrieb genommen und damit den konzerneigenen Bestand um ca. 17 Megawatt auf rund 450 Megawatt ergänzt. Aktuell befinden sich außerdem mehr als 200 Megawatt im Bau, die ebenfalls für den Eigenbestand von Energiekontor vorgesehen sind und diesen zukünftig auf ca. 650 Megawatt erhöhen werden. Davon sollen Wind- und Solarparks mit insgesamt mehr als 120 Megawatt im Geschäftsjahr 2026 und rund 85 Megawatt im Geschäftsjahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Das Ausbauziel für den Eigenbestand soll mit der Erreichung weiterer Financial Closes im Geschäftsjahr 2026 weiter gesteigert werden.

Energiekontor hatte den Windpark Oederquart im Landkreis Stade in Niedersachsen vor mehr als 25 Jahren projektiert und errichtet. Im Zuge des Repowerings sollten die zehn Altanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 15 Megawatt durch sechs neue leistungsstärkere Windkraftanalagen mit insgesamt rund 33 Megawatt ersetzt werden. Das Projekt erhielt 2023 einen EEG-Zuschlag im Rahmen der November-Ausschreibung der Bundesnetzagentur, es erreichte im Frühjahr 2024 den Financial Close und wurde im Sommer 2024 zur Hälfte veräußert. Die andere Hälfte sollte mit Fertigstellung zum Ausbau des Eigenbestands von Energiekontor beitragen.

Am Standort wurden mittlerweile sechs Windenergieanlagen des Typs Enercon E-160 EP-5 errichtet, die über eine Nennleistung von jeweils rund 5,6 Megawatt, eine Nabenhöhe von 120 Metern und einen Rotordurchmesser von 160 Metern verfügen. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag für den gesamten Windpark liegt ab dem ersten vollen Betriebsjahr bei rund 80 Gigawattstunden, wovon die Hälfte zukünftig zu den Stromerzeugungserträgen von Energiekontor beitragen wird. Die jährlich insgesamt erzeugte Strommenge ist ausreichend, um rein rechnerisch ca. 24.000 durchschnittliche Haushalte in Deutschland mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und rund 60.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.

Wie bereits am 29. Dezember 2025 angekündigt, beträgt die Gesamterzeugungsleistung der konzerneigenen Wind- und Solarparks mit Inbetriebnahme des repowerten Windparks Oederquart nun wieder rund 450 Megawatt, verteilt auf 35 Wind- und vier Solarparks. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 sollen zudem drei weitere Wind- und Solarprojekte mit einem Gesamtnennkapazität von mehr als 120 Megawatt fertiggestellt und in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden. Das betrifft zwei Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Erzeugungsvolumen von rund 113 Megawattpeak, die jeweils mit einem langfristigen Purchase Power Agreement (PPA) ausgestattet sind, und eine einzelne Windenergieanlage im Landkreis Verden in Niedersachsen mit rund sieben Megawatt, die über einen EEG-Zuschlag verfügt. Darüber hinaus befinden sich weitere Parks mit rund 85 Megawatt im Bau, die 2027 in den Eigenbestand überführt werden sollen, um diesen perspektivisch auf ca. 650 Megawatt auszubauen. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 sollen noch weitere Projekte den Financial Close erreichen, die ebenfalls für den Eigenbestand vorgesehen sind.

„Die Inbetriebnahme des Windparks Oederquart unterstreicht noch einmal, wie wichtig das Repowering von Altanlagen für die Erreichung der Ausbauziele der erneuerbaren Energien in Deutschland ist“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Zudem ist das Projekt ein gutes Beispiel dafür, wie sich bereits vorhandene Infrastrukturen durch moderne Anlagentechnologie effizient weiterentwickeln lassen und so langfristig stabile Erträge generiert werden können. Gleichzeitig schaffen wir Planungssicherheit für unsere Partner, Investoren und uns selbst als unabhängigen Stromerzeuger, indem wir mit den laufenden Erträgen aus dem Eigenbestand handlungsfähig bleiben und unsere Projektentwicklung auch über längere Zeiträume hinweg konsequent vorantreiben können.“

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

