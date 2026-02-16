EQS-News: GABLER GROUP plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums

EQS-News: Gabler Maschinenbau GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

Gabler Group ist ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien und erzielt den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen

Führender europäischer und weltweit einer der größten Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen1

Hohes Nettoumsatzwachstum in Geschäftsbereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, u.a. zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur

Etablierter globaler Kundenstamm mit über 250 Kunden, davon über 25 Marinen

Starkes Finanzprofil mit konstantem zweistelligem Nettoumsatzwachstum, einer pro forma bereinigten EBIT-Marge von 28,2 % und einem gesamten Auftragsbestand von EUR 359 Mio. zum 31. Dezember 20252

Angestrebter Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. aus neu ausgegebenen Aktien zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des organischen Wachstums und Durchführung ausgewählter kleinerer Akquisitionen

Die 100-prozentige Anteilseignerin Possehl-Gruppe, eine diversifizierte Unternehmensgruppe, beabsichtigt ebenfalls Aktien zu veräußern; das angestrebte Gesamttransaktionsvolumen soll einen substanziellen Streubesitz sowie eine hohe Liquidität der Aktie schaffen

Die Einbeziehung der Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich Anfang März 2026 erfolgen



Lübeck (Deutschland), 16. Februar 2026 – Die Gabler Maschinenbau GmbH (künftig: Gabler Group AG, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, gibt heute ihre Pläne für einen Börsengang („IPO“ oder „Angebot“) bekannt. Das Angebot soll sowohl neue als auch bestehende Aktien der Gesellschaft umfassen. Die anschließende Aufnahme der Aktien der Gesellschaft in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) wird – vorbehaltlich der Marktbedingungen – voraussichtlich Anfang März 2026 erwartet (die „Einbeziehung“). Das angestrebte Gesamtplatzierungsvolumen soll einen substanziellen Streubesitz und eine ausreichende Liquidität beim Handel der Aktien der Gesellschaft schaffen. Der abgebende Aktionär, die Possehl-Gruppe („Possehl“), hält 100 % der Aktien der Gesellschaft. Possehl agiert unter dem Dach einer deutschen Industrieholding mit dem Fokus auf langfristigen Shareholdervalue und verfügt über zehn operativ eigenständige Geschäftsbereiche sowie über 200 Gesellschaften mit rund 13.500 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern. Possehl beabsichtigt, auch nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft zu halten. Possehl und die Gesellschaft werden sich voraussichtlich zu marktüblichen Lock-up-Vereinbarungen verpflichten.

Gabler erzielt historisch den Großteil seiner Nettoumsatzerlöse mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Gesellschaft 75,2 % ihrer Pro-forma-Nettoumsatzerlöse3 mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.

Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Lübeck, Deutschland, und verfügt über weitere Standorte in Kiel, Hamburg sowie in Busan, Südkorea.

Nach der Umwandlung der Gesellschaft in eine deutsche Aktiengesellschaft setzt sich der Vorstand von Gabler aus dem CEO David Schirm, MBA, und dem CSO Ole Johannsen, B. Sc, zusammen. Beide verfügen über umfangreiche Branchenerfahrung und sind seit über 10 Jahren bei Gabler tätig sowie in enger Zusammenarbeit miteinander verbunden. Der Vorstand wird von einem erfahrenen Aufsichtsrat unterstützt. Dem Aufsichtsrat gehören unter anderem der neu bestellte, unabhängige Vorsitzende André Neumann, ehemals CEO des Segments Marine & Industry der RENK GmbH, sowie Dr. Henning von Klitzing und Dr. Joachim Brenk von der Gesellschafterin Possehl an.



David Schirm, CEO von Gabler, sagt: „Mit einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte ist Gabler im Geschäftsbereich Submarine Systems führender europäischer und weltweit einer der beiden größten Anbieter von Ausfahrgerätesystemen – gemessen am Absatzvolumen für konventionelle U-Boote – und verfügt über eine etablierte globale Kundenbasis. Wir befinden uns in einer spannenden Phase auf unserem Wachstumspfad. Der Börsengang wird es uns ermöglichen, das Wachstum, die Weiterentwicklung und den Ausbau unseres Geschäfts weiter zu beschleunigen – insbesondere in unseren am schnellsten wachsenden Geschäftsbereichen Subsea Communication & Data sowie Subsea Power, in Anwendungsbereichen der autonomen Unterwasserfahrzeuge und der Überwachung kritischer Infrastruktur. Wir sehen eine Vielzahl attraktiver Marktchancen und Wachstumstreiber, die unseren Erfolg nachhaltig unterstützen und uns unserer Vision näherbringen, weltweit der führende Anbieter für die Durchführung kritischer Unterwassermissionen zu werden.“



FÜHRENDER EUROPÄISCHER UND WELTWEIT EINER DER BEIDEN GRÖSSTEN SPEZIALANBIETER FÜR U-BOOT-SYSTEME

Gabler ist im Geschäftsbereich Submarine Systems führender europäischer und weltweit einer der beiden größten Anbieter von Ausfahrgerätesystemen für konventionelle U-Boote – gemessen am Absatzvolumen1. Diese Marktposition wird durch eine mehr als 60-jährige Erfolgsbilanz in anspruchsvollen und komplexen U-Boot-Programmen untermauert. Auf Basis dieser starken Marktstellung und der etablierten Kundenbeziehungen im Geschäftsbereich Submarine Systems hat die Gesellschaft ihre Präsenz in den wachstumsstarken und zugleich stark fragmentierten Geschäftsbereichen Subsea Communications & Data sowie Subsea Power ausgebaut und dort Marktanteile gewonnen. In diesen Bereichen bietet Gabler fortschrittliche Lösungen zur Überwachung von Unterwasserarealen sowie hochzuverlässige Energieversorgungs- und Ladesysteme für den Unterwassereinsatz an. Das Produktportfolio im Geschäftsbereich Submarine Systems umfasst unter anderem Ausfahrgerätesysteme, Ruderantriebe, integrierte taktische Gateways sowie weitere missionskritische Komponenten für U-Boote. Der Geschäftsbereich U-Boot-Systeme erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 68,7 % der Pro-forma-Nettoumsatzerlöse.



SCHUTZ KRITISCHER INFRASTRUKTUR

Gabler ist einzigartig positioniert, um vom steigenden Bedarf an Schutz kritischer Unterwasserinfrastrukturen zu profitieren, und entwickelt sowie liefert bereits Lösungen, die den Anforderungen von Kunden aus dem Verteidigungs- und zivilen Sektor im zunehmend relevanten Subsea-Bereich entsprechen. Nach Einschätzung der Gesellschaft werden die Ozeane – angesichts ihrer zentralen Bedeutung für den Welthandel, Energie- und Rohstoffressourcen, globale Datenkonnektivität über Seekabel, Pipeline-Infrastruktur sowie die Nahrungsmittelversorgung – eines der prägenden technologischen Handlungsfelder dieses Jahrhunderts sein. Unbemannte und bemannte Unterwasserfahrzeuge, Unterwasserkommunikation, die Erfassung und Verwaltung von maritimen Big Data sowie eine zuverlässige Energieversorgung unter Wasser sind wichtige technologische Fähigkeiten, die das Wachstum dieser Branche vorantreiben. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen und des wachsenden Bedarfs, kritische maritime Infrastrukturen wie Pipelines, Häfen, Datenkabel und Offshore-Energieanlagen zu schützen, gewinnen diese Fähigkeiten weiter an Bedeutung. Diese Kompetenzen ermöglichen die Exploration, Überwachung, Konnektivität zwischen Unterwasser und Überwasser sowie die Verfügbarkeit missionskritischer Daten unter extremen Meeresbedingungen. Die Geschäftsbereiche Subsea Communications & Data sowie Subsea Power von Gabler haben Lösungen entwickelt, die diesen Bedarf gezielt adressieren.



DEUTLICHES WACHSTUM IM BEREICH SUBSEA COMMUNICATIONS & DATA

Der Geschäftsbereich Subsea Communications & Data der Gesellschaft wurde 2021 durch den Abschluss der Übernahme der develogic GmbH („develogic“) gegründet und durch die north.io GmbH (an der die Gesellschaft 2022 eine Minderheitsbeteiligung erworben hat) ergänzt. Unter der Marke develogic bietet die Gesellschaft ihren Kunden Lösungen an, die Unterwasserdaten, Datenübertragung in umfassende Informationen umwandeln. Diese Lösungen finden Anwendung in der Kommunikation mit U-Booten im Verteidigungsbereich sowie bei anderen bemannten und unbemannten Unterwasserfahrzeugen und Plattformen, Unterwasserobservatorien, beim Schutz kritischer Infrastrukturen und in der Umweltüberwachung.

Die Produkte werden in erster Linie an Industriepartner sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Markt geliefert. Diese Lösungen wurden in den letzten 25 Jahren in zahlreichen internationalen Projekten eingesetzt, darunter NATO-Manöver, Offshore-Windparks und Meeresbeobachtungsstationen. Dieses Geschäftsmodell kombiniert mehrjährige Ausrüstungslieferungen mit wiederkehrenden Aftermarket-Nettoumsätzen durch Software-Updates, Lebenszyklus-Support und Integrationsdienstleistungen.

Die Gesellschaft hat in diesem wachsenden und stark fragmentierten Markt3ein deutliches Wachstum verzeichnet. Der Geschäftsbereich Subsea Communications & Data erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 11,4 % des Pro-forma-Nettoumsatzes.



FÜHRENDE LÖSUNGEN FÜR SUBSEA POWER

Im Geschäftsbereich Subsea Power entwickelt und liefert die Tochtergesellschaft SubCtech GmbH (welche im Jahr 2025 zusammen mit der SubCtech Support GmbH, zusammen "SubCtech" übernommen wurde) seit über 20 Jahren fortschrittliche Unterwasser-Energieversorgungslösungen für Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeichersysteme, die wichtige Unterwassereinsätze ermöglichen.

Diese proprietären integrierten Systeme sind für eine effiziente und sichere Energiespeicherung und -umwandlung ausgelegt. Die modulare Architektur ermöglicht eine flexible Konfiguration, Skalierbarkeit und eine kompakte Bauweise und eignet sich damit ideal für stationäre und mobile Anwendungen. Zu den Kunden im Bereich Subsea Power zählen vor allem Industriepartner sowohl aus dem Verteidigungs- als auch aus dem zivilen Markt, beispielsweise aus dem Bereich Energiewirtschaft.

Subsea Power Produkte wurden bereits bei international tätigen Industriekonzernen eingesetzt, was die Position der Gesellschaft als verlässlicher Partner für missionskritische Energieversorgungslösungen im Subsea-Bereich unterstreicht. Im Geschäftsjahr 2025 entfielen 19,9 % der Pro-forma-Nettoumsatzerlöse (entsprechend EUR 12,3 Mio.) auf den Geschäftsbereich Subsea Power.



HERVORRAGENDE POSITIONIERUNG ZUR NUTZUNG MAKROÖKONOMISCHER UND SEKTORSPEZIFISCHER WACHSTUMSTREIBER

Die zunehmende Modernisierung des Verteidigungssektors, getragen von steigenden Verteidigungsausgaben, erhöhten Anforderungen an die Lageaufklärung im Unterwasserbereich und einem verstärkten Fokus auf die Resilienz maritimer Infrastrukturen, dürfte die anhaltende Nachfrage nach Unterwasserfahrzeug- und Kommunikationssystemen sowie Subsea-Power-Lösungen unterstützen.

Die Gesellschaft adressiert im Wesentlichen drei Märkte: Verteidigung, Offshore-Energie und Meeresforschung. Der Verteidigungsmarkt ist der größte und strategisch wichtigste Markt der Gesellschaft und machte im Geschäftsjahr 2025 75,2 % der Pro-forma-Nettoumsatzerlöse aus. Die Nachfrage wird insbesondere durch U-Boot-Programme (z. B. in Kanada oder Indien) sowie durch die Notwendigkeit der Sicherung kritischer Unterwasserinfrastrukturen getragen.

Die anhaltende Zunahme staatlicher Konflikte auf das höchste Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg führte in den vergangenen Jahren zu einem starken Anstieg der weltweiten Militärausgaben als Reaktion auf eskalierende geopolitische Spannungen. Getrieben wird diese Entwicklung durch den erneuten Wettbewerb der Großmächte, regionales Wettrüsten sowie beschleunigte Modernisierung der Streitkräfte.

Die Gesellschaft sieht sich mit ihrem bestehenden Portfolio in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power gut positioniert, um vom steigenden Fokus auf Überwachung und Schutz kritischer maritimer Infrastrukturen – darunter Pipelines, Häfen, Offshore-Energieanlagen und Datenkabel – zu profitieren. Gabler richtet seine Produktentwicklung und kommerzielle Priorisierung gezielt auf Anwendungen im Bereich Verteidigung aus, da diese aufgrund der zunehmenden geopolitischen Konflikte missionskritisch und von wachsender Bedeutung sind.



ETABLIERTE INTERNATIONALE KUNDENBASIS UND EINSATZ DER LÖSUNGEN VON GABLER DURCH WICHTIGE MARINESTREITKRÄFTE WELTWEIT

Gabler bedient eine internationale Kundenbasis von mehr als 250 langjährigen und vertrauensvollen Kunden, darunter internationale Werften und Verteidigungsunternehmen im Geschäftsbereich Submarine Systems. Gablers U-Boot-Systeme (u.a. Ausfahrgeräte und Rudermaschinen) wurden in rund 185 U-Booten (insgesamt nahezu 1.000 Ausfahrgerätesysteme) für über 25 Marinestreitkräfte installiert, darunter Deutschland, Italien, Taiwan, Indien, Südkorea, Peru, Chile, Portugal, Griechenland und andere NATO- und NATO-freundliche U-Boot-Flotten (Niederlande, Norwegen, Ecuador, Polen, Vereinigte Staaten, Dänemark, Türkei, Israel, Singapur, Brasilien, Pakistan, Kolumbien, Südafrika, Venezuela und Ägypten).



HOCHWERTIGER AUFTRAGSBESTAND UND WIEDERKEHRENDE VERTRÄGE SORGEN FÜR LANGFRISTIGE NETTOUMSATZ- UND ERTRAGSTRANSPARENZ SOWIE DYNAMIK

Zum 31. Dezember 2025 verfügte Gabler über einen Gesamtauftragsbestand von EUR 358,7 Mio. (entspricht etwa dem Sechsfachen des Nettoumsatzes der vergangenen zwölf Monate), der sich aus einem festen Auftragsbestand in Höhe von EUR 89,8 Mio. und einem weichen Auftragsbestand in Höhe von EUR 268,9 Mio. zusammensetzte.1Der feste Auftragsbestand entfällt zum 31. Dezember 2025 zu 65 % auf Neubauprojekte und zu 35 % auf Service/Wartung.



STARKES FINANZPROFIL MIT NACHHALTIGEM ZWEISTELLIGEM UMSATZWACHSTUM UND HOHER PROFITABILITÄT

Die Gabler Group weist in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 ein starkes Finanzprofil mit einem konstanten Nettoumsatzwachstum und einer steigenden Profitabilität auf. Die konsolidierten Nettoumsatzerlöse (ohne den im Geschäftsjahr 2025 veräußerten Bereich Thermoform) beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 26,7 Mio. und im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 33,4 Mio., was einem Wachstum von 25,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die konsolidierten Pro-forma-Nettoumsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 beliefen sich auf EUR 61,7 Mio. Unter Berücksichtigung der Nettoumsatzerlöse von SubCtech in Höhe von EUR 12,5 Mio. im Geschäftsjahr 2024 würde sich daraus eine geschätzte organische Wachstumsrate von 34,0 % zwischen dem Geschäftsjahr 2024 und dem Geschäftsjahr 2025 ergeben.

Unter Berücksichtigung der konsolidierten Pro-forma-Nettoumsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 61,7 Mio. und der konsolidierten Nettoumsatzerlöse (ohne Thermoform) in Höhe von EUR 33,4 Mio. im Geschäftsjahr 2024 würde dies einer geschätzten Wachstumsrate von 84,7 % zwischen dem Geschäftsjahr 2024 und dem Geschäftsjahr 2025 entsprechen. Das mittelfristige Ziel der Gesellschaft ist es, den Nettoumsatz auf EUR 100 Mio. pro Geschäftsjahr zu steigern, wobei in beiden Geschäftsbereichen, Subsea Power und Subsea Communications & Data, ein zweistelliges prozentuales Nettoumsatzwachstum zwischen 20 % und 30 % erwartet wird.

Das konsolidierte bereinigte EBIT (ohne Thermoform) belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,1 Mio. und im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 7,4 Mio. Das bereinigte EBIT auf Pro-forma-Basis betrug im Geschäftsjahr 2025 EUR 16,5 Mio., was einer bereinigten Pro-forma-EBIT-Marge von 28,2 % entspricht.

Gabler betreibt ein Geschäftsmodell mit geringem Investitionsbedarf; die Investitionsausgaben (Capex) entsprechen 3,6 % des Pro-forma-Umsatzes. Die Gesellschaft ist davon überzeugt, dass der konsequente Fokus auf Lean-Manufacturing, Lokalisierung der Lieferketten sowie wertorientiertes Engineering attraktive Margen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen unterstützt.



ERFOLGREICHER TRACK-RECORD BEI M&A- UND POST-MERGER-INTEGRATION

Gabler verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Identifikation, Umsetzung und Integration strategischer Akquisitionen zur Erweiterung der technologischen Kompetenzen und zur Beschleunigung des Wachstums. Dies belegen zuletzt der Erwerb der SubCtech im Jahr 2025, die Beteiligung an der north.io. in 2022 sowie die Akquisition und erfolgreiche Integration der develogic im Jahr 2021. Durch diese Transaktionen wurde das Portfolio von Gabler in den Bereichen Unterwasserkommunikation,- datenerfassung und -energiespeicherung gezielt erweitert. Zugleich wurden klare kommerzielle und technologische Synergien mit dem Geschäftsbereich Submarine Systems realisiert.

Die Post-Merger-Integration fokussierte sich auf die Angleichung der Governance-Strukturen und der Financial Reportings, die Harmonisierung von Qualitätsstandards und Zertifizierungen, die Konsolidierung der Lieferketten sowie die systematische Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen in den Bereichen Marine- und Offshore-Energie und umfasste auch den erfolgreichen Führungswechsel. Infolge der erfolgreichen Integration erzielte develogic in den Geschäftsjahren 2023, 2024 und 2025 Nettoumsatzerlöse in Höhe von EUR 2,0 Mio., EUR 5,1 Mio. bzw. EUR 6,3 Mio. Dies unterstreicht die konsequente Umsetzung des Integrationsplans sowie die erfolgreiche Überführung und Einbindung von Projekten aus der Projektpipeline in das Geschäft der Gesellschaft. Gabler beabsichtigt, bei der im Jahr 2025 erworbenen SubCtech sowie bei künftigen Add-on-Akquisitionen einen vergleichbar strukturierten und disziplinierten Integrationsansatz anzuwenden, um die technologische Kompetenz, die operativen Prozesse sowie die Vertriebsstrukturen weiter zu stärken.



IPO-ERLÖSE FÜR WACHSTUM MIT KLARER STRATEGISCHER PLANUNG

Gabler verfolgt eine klare Strategie, um die steigende Nachfrage von Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Industrie in profitables, nachhaltiges Wachstum umzuwandeln. Hierzu sollen die Position des Unternehmens als bevorzugter Technologiepartner für integrierte Unterwasserlösungen gestärkt und die kommerzielle Reichweite des Unternehmens auf zusätzliche Kunden ausgeweitet werden. Zudem sollen die Produktinnovationskraft sowie die Produktionskapazitäten der Gesellschaft ausgebaut werden. Zuletzt sollen selektive kleinere Akquisitionen die Innovationskraft weiter stärken und die bestehenden Geschäftsbereiche hebeln.

Die Strategie der Gesellschaft basiert auf folgenden Handlungsfeldern:

Produktentwicklung und Innovation im Kerngeschäft

Ausbau des globalen Vertriebsnetzes

Diversifizierung des Produktportfolios

Ausbau des Handelsgeschäfts und Nutzung bestehender Vertriebskanäle

Operative Exzellenz und Skalierung der Produktion

Selektive kleinere Akquisitionen

Die Gesellschaft strebt aus der Platzierung neu auszugebender Aktien einen Nettoemissionserlös von rund EUR 40 Mio. an. Die Mittel sollen verwendet werden (i) zur Stärkung der Bilanz, (ii) zur Beschleunigung des organischen Wachstums durch den Ausbau der Vertriebskapazitäten – insbesondere durch Investitionen in das Vertriebsnetz, Vertriebsstrukturen und zusätzliches Vertriebspersonal –, durch Investitionen in die Erweiterung und den Hochlauf der Produktionskapazitäten sowie durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung, einschließlich des hierfür erforderlichen Personals, und (iii) für ausgewählte kleinere Akquisitionen.



WEITERE DETAILS ZUM GEPLANTEN IPO

Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger außerhalb Deutschlands bestehen. Die Aktien von Gabler sollen in den Handel im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor Fitzgerald Ireland Limited als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



1: Quelle: Unternehmensinformationen.

2: Zusätzlich zum festen Auftragsbestand (EUR 89,8 Mio.) umfasst der gesamte Auftragsbestand den weichen Auftragsbestand (EUR 268,9 Mio.). Dieser ist definiert als der erwartete Wert aktiver, noch nicht vergebener Angebote und Offerten auf der Grundlage der vom Management geschätzten Wahrscheinlichkeit einer Vergabe innerhalb eines definierten Bewertungszeitraums. Die Berechnung erfolgt als Summe der identifizierten Opportunitäten, wobei jeweils der geschätzte Auftragswert mit der unternehmensintern festgelegten Zuschlagswahrscheinlichkeit multipliziert wird. Opportunitäten unterhalb definierter interner Wahrscheinlichkeitsschwellen sowie nicht bepreiste Optionen bleiben unberücksichtigt.

3: Im Geschäftsjahr 2025 hat die Gesellschaft den Geschäftsbereich zur Herstellung von Maschinen für Kunststoffverpackungen im Lebensmittelsektor im Thermoformverfahren, betrieben durch die GABLER Thermoform GmbH & Co. KG und die Thermoform GABLER GmbH (zusammen „Thermoform“), veräußert. Ziel der Veräußerung war die strategische Fokussierung auf die drei in dieser Mitteilung dargestellten Geschäftsbereiche. Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Jahr 2025 die SubCtech GmbH sowie die SubCtech Support GmbH (zusammen „SubCtech“) erworben. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 eine ungeprüfte Pro-forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, aus der die in dieser Mitteilung als „Pro-forma“ bezeichneten Finanzinformationen abgeleitet sind.



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.



