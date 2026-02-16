EQS-News: Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares hat WIJ Special Media, Teil von Prénatal, an N2COM verkauft

Führendes niederländisches Daten- und Medienunternehmen für junge Familien

Strategische Veräußerung von WIJ Special Media B.V. für nächste Wachstumsphase

Prénatal positioniert sich für Fokus auf Kerngeschäft Einzelhandel

München, 16. Februar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Teil des Portfoliounternehmens Prénatal, WIJ Special Media B.V. („WSM“), ein führendes datengetriebenes Medienunternehmen in den Niederlanden mit Fokus auf Schwangere und junge Familien, erfolgreich an N2COM veräußert.

WSM wurde 1974 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Blokker und ist bekannt für seine einzigartige Fähigkeit, First-Party-Daten zu sammeln und zu vermarkten. Das Unternehmen bedient über 80 % der schwangeren Frauen in den Niederlanden. Das Geschäftsmodell von WSM kombiniert datengetriebene Erkenntnisse, zielgerichtete Medieninhalte und ein breites Portfolio an Verbraucher- und B2B-Dienstleistungen, darunter Zeitschriften, Produktproben, Online-Kanäle und Regierungskampagnen.

WSM ist Teil von Prénatal Netherlands, das im Dezember 2023 von Mutares im Rahmen seiner Strategie zur Stärkung der Präsenz auf dem Markt für junge Familien und Elternschaft übernommen wurde. Die Entwicklung von Prénatal zu einem führenden Einzelhändler für junge Familien hat eine starke Plattform für das Wachstum von WSM geschaffen. Die Veräußerung ermöglicht es sowohl Prénatal als auch WSM, sich auf ihre jeweiligen Kernaktivitäten zu konzentrieren und weiteren Wert für die Stakeholder zu schaffen, während die professionelle Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen auch in Zukunft bestehen bleibt.

Die Veräußerung von WSM ist Teil der Strategie von Mutares, sich auf Kernaktivitäten zu konzentrieren und WSM in die Lage zu versetzen, sein volles Potenzial als unabhängiges Unternehmen auszuschöpfen. Die neue Eigentümerstruktur wird WSM die Ressourcen und die strategische Ausrichtung bieten, die erforderlich sind, um Innovationen zu beschleunigen, das Wachstum voranzutreiben und die Führungsposition im Segment der jungen Eltern zu stärken.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Veräußerung von WIJ Special Media ist ein logischer nächster Schritt in der weiteren Entwicklung von Prénatal Netherlands. Indem wir die Aktivitäten von Prénatal auf das Kerngeschäft im Einzelhandel konzentrieren, ermöglichen wir sowohl Prénatal als auch WSM, ihre jeweiligen Wachstumsstrategien zu verfolgen. WSM hat eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Position von Prénatal auf dem Markt für junge Familien und Eltern gespielt, und wir sind stolz auf die operativen Verbesserungen und die Wertsteigerung, die wir während unserer Eigentümerschaft erzielt haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion Prénatal ermöglichen wird, den strategischen Fokus zu schärfen, während WSM als unabhängiges Unternehmen gut positioniert ist, um das Wachstum zu beschleunigen und die Erfolgsgeschichte fortzusetzen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

