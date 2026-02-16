EQS-News: Optimi Health meldet Beginn der ersten MDMA-gestützten Behandlungen im Jahr 2026 in einem erweiterten Netzwerk australischer Kliniken

EQS-News: Optimi Health Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Optimi Health meldet Beginn der ersten MDMA-gestützten Behandlungen im Jahr 2026 in einem erweiterten Netzwerk australischer Kliniken



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 16. Februar 2026) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ("Optimi" oder das "Unternehmen"), ein von Health Canada lizenzierter Hersteller pharmazeutischer psychedelischer Arzneimittelprodukte, gab heute bekannt, dass die ersten Patientinnen und Patienten des Jahres 2026 in autorisierten Kliniken in ganz Australien mit den MDMA-Kapseln des Unternehmens behandelt wurden. Die Behandlungen erfolgen im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme.

Das Unternehmen beliefert weiterhin autorisierte Kliniken direkt mit seinem fertigen MDMA-Arzneimittelprodukt gemäß dem regulierten Verschreibungsrahmen Australiens und unterstützt damit laufende Behandlungsprogramme im ganzen Land. Laut aggregierten Informationen aus einem Antrag nach dem Freedom of Information Act an die Therapeutic Goods Administration (TGA) wurden gemäß öffentlich zugänglichen Daten des australischen Authorised Prescriber Scheme bis zum 16. September 2025 keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (Serious Adverse Events, SAEs) bei Patientinnen und Patienten gemeldet, die im Rahmen des Programms eine MDMA-gestützte Therapie erhielten.

Darüber hinaus hat das australische Department of Veterans' Affairs (DVA) kürzlich einen Rehabilitationsplan für Veteranen im Umfang von 740 Millionen AUD angekündigt, der unter anderem die Unterstützung psychedelisch unterstützter Therapien für anspruchsberechtigte Veteraninnen und Veteranen mit PTBS vorsieht.

"Mit aktiven Behandlungen in einem wachsenden Netzwerk von Kliniken in das Jahr 2026 zu starten, ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung einer regulierten MDMA-gestützten Therapie", sagte Dane Stevens, CEO und Mitgründer von Optimi Health. "Unser Direktbelieferungsmodell ermöglicht es uns, die Produktionsaufsicht zu wahren, die Kosteneffizienz unserer Produkte sicherzustellen und autorisierte Verschreiber innerhalb des etablierten regulatorischen Rahmens Australiens zu unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass diese Struktur einen skalierbaren Weg für eine verantwortungsvolle kommerzielle Expansion bietet."

Patientenberichtete Ergebnisse (Patient-Reported Outcomes, PROs) werden von der Australian National University (ANU) im Rahmen eines erweiterten Real-World-Evidence-Programms (RWE) erhoben, das sich auf die MDMA-gestützte Therapie zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) konzentriert.

Optimi verfügt über eine von Health Canada erteilte Drug Establishment Licence, die die Herstellung von 60-mg- und 40-mg-MDMA-Kapseln für regulierte therapeutische Anwendungen erlaubt, einschließlich der Behandlung von Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), soweit dies nach den jeweiligen lokalen regulatorischen Rahmenbedingungen zulässig ist.

Nach Angaben des Australian Bureau of Statistics leiden in einem bestimmten Jahr etwa 5-6 % der australischen Bevölkerung an PTBS, was rund 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen entspricht, wobei die Prävalenz unter Veteraninnen und Veteranen sowie Ersthelferinnen und Ersthelfern höher ist.

Ärztinnen und Ärzte, Krankenhausnetzwerke sowie autorisierte Programme im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme können Informationen zum Zugang über Mind Medicine Australia unter ilan@mindmedicineaustralia.org.

Für internationale Anfragen außerhalb Australiens wenden Sie sich bitte an sales@optimihealth.ca.

Über Optimi Health Corp.

Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ist ein führender Hersteller verschreibungspflichtiger psychedelischer Behandlungen für die Anwendung in der psychischen Gesundheitsversorgung. Als von Health Canada lizenzierter und GMP-konformer pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte MDMA- und pflanzliche Psilocybin-Produkte in zwei jeweils 10.000 Quadratfuß großen Einrichtungen in British Columbia. Das Unternehmen beliefert regulierte Vertriebskanäle mit Wirkstoffen (APIs) und fertigen Darreichungsformen. Die Produkte sind derzeit in Australien im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme verschreibungsfähig am Markt erhältlich und in Kanada über das Special Access Program zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.optimihealth.ca.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen zur Rolle psychedelischer Arzneimittel in der versicherten psychischen Gesundheitsversorgung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die vom Management zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, von denen einige unbekannt sind. Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder entsprechende Diskussionen beinhalten (häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie "wird voraussichtlich", "es wird erwartet", "erwartet", "wird fortsetzen", "es wird angenommen", "geht davon aus", "glaubt", "geschätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Projektion", "Strategie", "Ziel" oder "Ausblick"), stellen keine historischen Tatsachen dar und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannten Faktoren, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

