EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026
EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026
16.02.2026 / 13:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16. Februar 2026 Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026
Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:
Ergebnis nach Steuern: – T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49)
Bilanzsumme: T€ 4.010 (30.09.2025: T€ 4.412)
Eigenkapitalquote: 26,3% (30.09.2025: 24,9 %)
Die Q-Soft Verwaltungs AG weist für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Fehlbetrag nach Steuern von - T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49) aus.
Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen wie z.B. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 9, Vorjahresperiode TEUR 9) lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert.
Im Berichtszeitraum wurden Teile an einer Beteiligung mit einem Gewinn von TEUR 2 veräußert. Ebenfalls wurden die Wertpapiere im Umlaufvermögen mit einem kleinen Verlust veräußert.
Die Erlöse wurden zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft konnten unter anderem dadurch auf TEUR 34 (Vorjahresperiode TEUR 38) reduziert werden.
Gechingen, 16. Februar 2026
Q-Soft Verwaltungs AG
Der Vorstand
Kontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen
Telefon 07031 4690960
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de
HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2277012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2277012 16.02.2026 CET/CEST