EQS-News: Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025

16.02.2026 / 09:08 CET/CEST
Göttingen, 16. Februar 2026

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Das Dokument ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.sartorius.com/gb2025

Nächste Termine

26. März 2026 | Hauptversammlung

23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals

23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse

22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse

Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Verena Sattel

External Communications

+49 551 308 9261

verena.sattel@sartorius.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Telefon:+49.(0)551-308.0
Fax:+49.(0)551-308.3289
E-Mail:info@sartorius.com
Internet:www.sartorius.com
ISIN:DE0007165631, DE0007165607
WKN:716563, 716560
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
