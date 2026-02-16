EQS-News: Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025
Sartorius veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025 (News mit Zusatzmaterial)
Göttingen, 16. Februar 2026
Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Das Dokument ist unter folgendem Link verfügbar:
https://www.sartorius.com/gb2025
Nächste Termine
26. März 2026 | Hauptversammlung
23. April 2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals
23. Juli 2026 | Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse
22. Oktober 2026 | Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse
Sartorius in Kürze
Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.
Kontakt
Verena Sattel
External Communications
+49 551 308 9261
