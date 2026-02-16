EQS-News: SUSS schließt neuen Konsortialkreditvertrag ab

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

SUSS sichert sich mit neuem Konsortialkreditvertrag Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 115 Mio. €

Neuer Vertrag ersetzt mit deutlich höherem Volumen bestehende Vereinbarungen

Garching, 16. Februar 2026– Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat einen neuen Konsortialkreditvertrag mit einem Gesamtvolumen von 115 Mio. € abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit zwei optionalen, einjährigen Verlängerungsperioden. Dem Konsortium gehören mehrere renommierte europäische Bankhäuser an.

„Wir haben das Umsatzwachstum von SUSS in den vergangenen zwei Jahren beschleunigt und im gleichen Zeitraum die Finanzposition deutlich verbessert. Mit Blick auf das weitere, angestrebte Wachstum bis 2030 ermöglicht uns der neue Konsortialkreditvertrag bei Bedarf zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum“, erklärt Dr. Cornelia Ballwießer, CFO der SUSS MicroTec SE. „Gleichzeitig stärkt die erfolgreiche Refinanzierung unsere Liquidität in Phasen branchentypischer, konjunktureller Schwankungen.“

Der Konsortialkredit dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung laufender Kredite und ersetzt vorzeitig den bisherigen Konsortialkreditvertrag in Höhe von 56 Mio. €, der im Oktober 2026 regulär ausgelaufen wäre.





Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.



