EQS-NVR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Deutsche Konsum Real Estate AG

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 13.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

109926080

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG Internet: www.deutsche-konsum.de

