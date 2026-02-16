Saisoneffekte

Eurozone: Industrieproduktion sinkt zum Jahresende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/doganmesut

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Dezember nicht ganz so stark geschrumpft wie befürchtet. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Dass die Produktion letzten Monat des Jahrs sinkt, ist nicht ungewöhnlich, denn durch die Weihnachtsfeiertage haben viele Menschen frei und mancherorts ruht die Produktion. Im Jahresvergleich zog die Industrieproduktion im Dezember allerdings um 1,2 Prozent an, wenngleich hier war ein etwas höheres Plus erwartet worden war.

Im November war die Produktion im Monatsvergleich revidiert um 0,3 Prozent gestiegen; zuvor war ein Wert von 0,7 Prozent gemeldet worden.

Die wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion verzeichneten im Dezember überwiegend Rückgänge. Das deutlichste Minus in Höhe von 1,9 Prozent gab es bei den Investitionsgütern. Bei Gebrauchsgütern stieg die Produktion leicht./la/jsl

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturflaute
Deutsche Maschinenbauer streichen Tausende Jobs13. Feb. · dpa-AFX
Deutsche Maschinenbauer streichen Tausende Jobs
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News