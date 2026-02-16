Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.02.2026

onvista · Uhr
Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AnsellBericht 2. Quartal 2026
Armada Hoffler PropertiesBericht Geschäftsjahr 2025
BHP GroupBericht 2. Quartal 2026
BridgestoneBericht Geschäftsjahr 2025
CEL-SCIBericht 1. Quartal 2026
DENTSU GROUPBericht Geschäftsjahr 2025
Greenland ResourcesBericht 3. Quartal 2026
NextSource MaterialsBericht 2. Quartal 2026
Renew Energy Global ABericht 3. Quartal 2026
Sonoco ProductsBericht Geschäftsjahr 2025
The a2 MilkBericht 2. Quartal 2026
Theon InternationalBericht Geschäftsjahr 2025
Treasury Wine EstatesBericht 2. Quartal 2026
VicatBericht Geschäftsjahr 2025
Vitesse EnergyBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

