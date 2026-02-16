Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ansell
|Bericht 2. Quartal 2026
|Armada Hoffler Properties
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BHP Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bridgestone
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CEL-SCI
|Bericht 1. Quartal 2026
|DENTSU GROUP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Greenland Resources
|Bericht 3. Quartal 2026
|NextSource Materials
|Bericht 2. Quartal 2026
|Renew Energy Global A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sonoco Products
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|The a2 Milk
|Bericht 2. Quartal 2026
|Theon International
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Treasury Wine Estates
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vicat
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vitesse Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
