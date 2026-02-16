Herabfallende Eisstücke: Leverkusener Rheinbrücke gesperrt

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach herabfallenden Eisstücken und Unfällen ist die verkehrsreiche Leverkusener Rheinbrücke der A1 komplett für den Verkehr gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gefährlichen Situationen komme, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Vollsperrung dauern wird, sei noch unklar. Bei den Verkehrsunfällen sei es zu Sachschäden gekommen. Mehrere Medien hatten über die Sperrung der Brücke berichtet. Die Sperrung der Brücke im Zuge der A1 erfolgte den Angaben zufolge in der Nacht zum Montag./vd/DP/zb

