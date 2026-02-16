IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert Unternehmensfortschritte auf dem 19. Annual European Life Sciences CEO Forum von Sachs Associates

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert Unternehmensfortschritte auf dem 19. Annual European Life Sciences CEO Forum von Sachs Associates

London, UK, 16. Februar 2026 - Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, auf dem 19. Annual European Life Sciences CEO Forum präsentieren wird. Die von Sachs Associates organisierte Veranstaltung findet am 4. und 5. März 2026 im Hilton Zurich Airport Hotel statt.

Dr. Herzberg wird am 4. März 2026 um 14:40 Uhr (Track C, Raum Berne) eine 20-minütige Präsentation einschließlich einer Fragerunde halten. Im Rahmen des Vortrags wird er ein Update zu den jüngsten Fortschritten des Unternehmens geben, einschließlich klinischer Entwicklungen, strategischer Initiativen und der kontinuierlichen Erweiterung der Onkologie-Pipeline von Vidac.

Das European Life Sciences CEO Forum wird jährlich von Sachs Associates ausgerichtet. Es ist eine internationale Konferenz für Investoren aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften, die Führungskräfte aus Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit globalen institutionellen Investoren und strategischen Partnern zusammenbringt.

Dr. Max Herzberg, Chairman und CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

Wir freuen uns darauf, die jüngsten Fortschritte von Vidac auf dem European Life Sciences CEO Forum vorzustellen und in den Dialog mit der internationalen Investment- und Gesundheitsgemeinschaft zu treten. Konferenzen wie Sachs bieten eine wichtige Plattform, um Entwicklungen in unseren klinischen Programmen und strategischen Initiativen zu teilen.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten (First-in-Class) für Menschen widmet, die an einer Reihe von onkologischen und onko-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt neuartige Krebsmedikamente durch Modifizierung der hyperglykolytischen Mikroumgebung von Tumoren. Dabei wird die Überexpression und Fehllokalisierung des Stoffwechsel-Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier genommen, um die Tumormikroumgebung zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

Der führende Medikamentenkandidat von Vidac, VDA-1102, hat in Phase-2b-Studien Wirksamkeit gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) gezeigt. Zudem wurden positive Ergebnisse bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) in einer Phase-2a-Studie erzielt.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holdings Plc dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zur Strategie, zu Plänen und zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den geäußerten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

