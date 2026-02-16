Klingbeil pocht auf mehr Tempo in EU: Bin kompromissbereit bei Kapitalmarktunion

Berlin, 16. ⁠Feb (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil pocht auf mehr Tempo in Europa.

"Ich finde nach wie vor, dass das Tempo, das wir heute auf europäischer Ebene haben, nicht den Herausforderungen angemessen ist, vor ‌denen wir als Europa stehen", sagte der SPD-Chef am Montag in Brüssel vor Beratungen der Finanzminister aus dem ⁠Euroraum. Als ⁠Beispiel nannte er die seit Jahren stockende Kapitalmarktunion, also die engere Verzahnung der europäischen Finanzmärkte. Um international eine stärkere Rolle zu spielen, wäre die Kapitalmarktunion ein Gamechanger. "Wir wollen Knoten durchschlagen." Dies sei das gemeinsame Ziel der ‌wichtigsten Volkswirtschaften der EU. Details nannte ‌Klingbeil nicht.

Klingbeil hat ein sogenanntes E6-Format ins Leben gerufen, zusammen mit den Finanzministern aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen und den ⁠Niederlanden. In diesem Kreis sollten Lösungen auf europäischer Ebene vorbereitet ‌werden. Deutschland sei kompromissbereit, die ⁠anderen Länder auch. "Wir wollen die Tempomacher sein."

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums ergänzte, Ziel sei es, Europa resilienter, souveräner und wettbewerbsfähiger zu machen. "Im Fokus des heutigen Treffens ‌standen zwei Handlungsfelder: wie das ⁠Tempo bei der Spar- und ⁠Investitionsunion erhöht und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für kritische Rohstoffe gestärkt werden kann." Das nächste Treffen in diesem Kreis sei für den 9. und 10. März geplant. "Dort wird der Fokus darauf liegen, wie die internationale Rolle des Euro gestärkt und die Investitionen in Verteidigung effizienter gestaltet werden können."

