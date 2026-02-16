Klingbeil will Einkommensteuer reformieren - Konzept noch 2026 geplant

Berlin, ⁠16. Feb (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen vorantreiben.

"Das Ziel ist richtig", sagte der SPD-Chef am Montag in Brüssel. Das ‌Leben sei schließlich teurer geworden. Deswegen werde er noch in diesem Jahr Vorschläge für ⁠eine Entlastung ⁠vorlegen, die dann hoffentlich auf Zustimmung stießen.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es: "Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken." ‌Das wäre in etwa Anfang ‌2027. Wann genau das Konzept vorgelegt werden soll, ist noch offen.

Die Debatte über eine Steuerreform ⁠hatte zuletzt an Fahrt aufgenommen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ‌hat eine spürbare Entlastung ⁠gefordert und vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz erst ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro statt wie bisher 68.000 Euro greifen zu ‌lassen. Aus der ⁠SPD kam daraufhin die Forderung, ⁠im Gegenzug die höchsten Einkommen stärker zu besteuern. Eine Senkung der Körperschaftsteuer für Unternehmen hat die schwarz-rote Koalition bereits beschlossen. Sie greift ab 2028 in mehreren Schritten.

(Bericht von Christian Krämer und Alexandra Falk; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)