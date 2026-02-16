Leverkusener Rheinbrücke noch Stunden gesperrt

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die wichtige Leverkusener Rheinbrücke der A1 ist nach herabfallenden Eisstücken voraussichtlich noch für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung werde möglicherweise bis in den Vormittag hinein andauern, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland./vd/DP/mis

