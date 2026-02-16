Märkte heute

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Kursziele steigen weiter

Mehrere Top-Banken legen nach und heben ihre Kursziele deutlich an. Was steckt hinter dem Optimismus – und wie viel Luft ist nach der starken Rally noch drin?

Cameco: Zahlen stark – Uran bleibt spannend

Cameco liefert ein überzeugendes Quartal und zeigt, wie stark der Hebel im Uranmarkt wieder geworden ist. Dazu kommt ein wichtiger Faktor aus dem Westinghouse-Portfolio.

McKesson: Prognose rauf – Analysten bullish

Der US-Gesundheitsriese hebt den Ausblick an und bekommt zusätzlichen Rückenwind von Analysten. Besonders spannend: welche Wachstumstreiber im Pharmageschäft jetzt dominieren könnten.