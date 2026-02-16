Märkte heute

Siemens Energy hebt ab – Cameco Zahlen, McKesson mit Kursziel-Boost
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hapag-Lloyd, Kontron, Flatexdegiro, Bechtle, Siemens Energy, Wendy’s, Moderna, Advance Auto Parts, Cameco, McKesson.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Siemens Energy: Kursziele steigen weiter
Mehrere Top-Banken legen nach und heben ihre Kursziele deutlich an. Was steckt hinter dem Optimismus – und wie viel Luft ist nach der starken Rally noch drin?
Cameco: Zahlen stark – Uran bleibt spannend
Cameco liefert ein überzeugendes Quartal und zeigt, wie stark der Hebel im Uranmarkt wieder geworden ist. Dazu kommt ein wichtiger Faktor aus dem Westinghouse-Portfolio.
McKesson: Prognose rauf – Analysten bullish
Der US-Gesundheitsriese hebt den Ausblick an und bekommt zusätzlichen Rückenwind von Analysten. Besonders spannend: welche Wachstumstreiber im Pharmageschäft jetzt dominieren könnten.
