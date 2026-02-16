Märkte heute

Siemens Energy hebt ab – Cameco Zahlen, McKesson mit Kursziel-Boost

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hapag-Lloyd, Kontron, Flatexdegiro, Bechtle, Siemens Energy, Wendy’s, Moderna, Advance Auto Parts, Cameco, McKesson.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Siemens Energy: Kursziele steigen weiter

Mehrere Top-Banken legen nach und heben ihre Kursziele deutlich an. Was steckt hinter dem Optimismus – und wie viel Luft ist nach der starken Rally noch drin?

Cameco: Zahlen stark – Uran bleibt spannend

Cameco liefert ein überzeugendes Quartal und zeigt, wie stark der Hebel im Uranmarkt wieder geworden ist. Dazu kommt ein wichtiger Faktor aus dem Westinghouse-Portfolio.

McKesson: Prognose rauf – Analysten bullish

Der US-Gesundheitsriese hebt den Ausblick an und bekommt zusätzlichen Rückenwind von Analysten. Besonders spannend: welche Wachstumstreiber im Pharmageschäft jetzt dominieren könnten.  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Bechtle
Kontron
Cameco
Moderna
flatexDEGIRO
Hapag-Lloyd
Siemens Energy (ADR)
Bullish
McKesson
Wendy's
ADVANCE AUTO PARTS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News