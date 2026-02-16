OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom

BERLIN (dpa-AFX) - Die Olympischen Winterspiele begeistern die deutschen Sportfans. ARD und ZDF registrieren bei der Halbzeitbilanz ungewohnt hohe Reichweiten und Marktanteile. Vor allem jüngere Zuschauer sorgen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern für Spitzenwerte.

Bemerkenswert waren die Zahlen insbesondere für den Samstag, als die Top 25 der am meisten gesehenen TV-Sendungen in der Zielgruppe der 19- bis 49-Jährigen allesamt im Ersten liefen. Neben 23 Olympia-Übertragungen konnten sich bei den jüngeren Zuschauern und Zuschauerinnen nur "Sportschau" und "Tagesschau" behaupten.

Rodeln ist derzeit der TV-Liebling

Die stundenlangen Übertragungen von den Spielen in Mailand und Cortina bescherten der ARD in der ersten Olympia-Woche durchschnittlich 3,41 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,5 Prozent. Beim ZDF sahen die Zahlen ganz ähnlich aus mit 3,42 Millionen und 24,7 Prozent.

Die meisten Zuschauer registrierte die ARD bisher beim Bronzelauf der deutschen Doppelsitzer im Rodeln der Männer mit einem Durchschnitt von 6,77 Millionen Menschen. Auch beim ZDF sorgten die Rodelwettbewerbe für den bisherigen Topwert mit 6,56 Millionen beim Einsitzer der Herren.

"Die erste Olympia-Woche kam bei unserem Publikum bestens an", kommentierte ZDF-Sportchef Yorck Polus. "Ein toller Zuspruch, dem wir in der zweiten Olympia-Woche weiterhin mit einem abwechslungsreichen Programm gerecht werden wollen."/mrs/DP/stw