Original-Research: Fabasoft AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Fabasoft AG - von Montega AG

16.02.2026 / 13:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Fabasoft AG

     Unternehmen:               Fabasoft AG
     ISIN:                      AT0000785407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.02.2026
     Kursziel:                  26,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q3 25/26: Wachstumsimpulse bleiben aus

Fabasoft hat am 13.02. die Zahlen für das dritte Quartal 2025/26
veröffentlicht, die aufgrund schwacher einmaliger Lizenzerlöse unter den
Erwartungen lagen.

[Tabelle]

SaaS-Wechsel und verzögerte Projektstarts belasten Top-Line: Im
Jahresvergleich fehlen insbesondere Einmallizenzen, die in den Vorjahren
noch einen deutlichen Umsatzbeitrag im Q3 lieferten (Q3/24 und Q3/25:
jeweils 1,7 Mio. EUR). Der strategische Wandel von einmaligen zu
wiederkehrenden Umsätzen vollzieht sich nun schneller als von uns erwartet
und treibt dabei die erneut starken wiederkehrenden Umsätze (+5,5% qoq,
+16,4% yoy), die ebenfalls von Neukundenabschlüssen profitierten. Eine
insgesamt stärkere Umsatzdynamik wurde jedoch durch fehlende Budgets bei
öffentlichen und privaten Kunden gebremst, sodass sich die Topline nach noch
leichtem Wachstum in den Vorquartalen (Q1: +3,7%; Q2: +1,6%) nun ins
Negative kehrte (-2,2% yoy). Mehrere eingeplante Projekte starteten weder im
Q3 noch im Q4. Für FY/27 ist die Pipeline zwar gut gefüllt, die Visibilität
hinsichtlich Budgetverfügbarkeit und tatsächlicher Umsetzung bleibt jedoch
begrenzt. Zu den Projekten zählt insbesondere die Migration der
Referenzarchitektur auf ein 'Mixed"-System mit dem Mindbreeze AI-Core, die
perspektivisch auch die im Q3 schwächeren Professional Services-Umsätze
stützen dürfte.

Ergebnis spiegelt fehlende Lizenzerlöse wider: Der Wegfall der hochmargigen
Lizenzumsätze schlägt unmittelbar auf das Ergebnis durch. Operativ zeigt
sich Fabasoft jedoch kostendiszipliniert: Die Mitarbeiterzahl (+0,8% yoy)
und die Personalkosten (+1,7% yoy) blieben stabil. Belastend wirkten
hingegen gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (sbA), die sich auf
3,9 Mio. EUR erhöhten (Q3 24/25: 3,1 Mio. EUR). Treiber waren hier vor allem
Marketingausgaben für Rebranding-Kampagnen sowie Kosten für die interne
ERP-Umstellung auf S/4HANA.

Datensouveränität als Burggraben gegenüber KI-Alternativen: Im Rahmen des
Earnings Calls adressierte das Management aktuelle Investorenbedenken
bezüglich der Disruption durch generelle KI-Modelle. Fabasoft positioniert
sich hier als europäischer Anbieter, der es Kunden ermöglicht, sensible
Daten in der eigenen Umgebung oder in den sicheren Rechenzentren von
Fabasoft zu verwalten, ohne diese an externe Modelle weiterzugeben.

Fazit: Das laufende Geschäftsjahr ist stark durch externe
Budgetrestriktionen und verlängerte Sales-Cycles geprägt. Sobald sich
politische Maßnahmen wie das deutsche Sondervermögen für Infrastruktur in
den konkreten Budgets widerspiegeln, sollte das Unternehmen auch wieder
höhere Wachstumsraten vorweisen können. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Rating
und das Kursziel von 26,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7334678e9c46d92005415e0681e4b872

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e7cefb5f-0b2f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2276998 16.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fabasoft

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News