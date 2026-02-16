OTS: smava GmbH / Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien ...

Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien können Verbraucher*innen in Q1 2026 rechnen Berlin (ots) - - Bundesweit könnten Kreditzinsen leicht sinken - sie werden voraussichtlich im Schnitt bei rund 8 % liegen. - Kreditzinsen zwischen 5 und 6 Prozent sind trotzdem weiterhin verfügbar. - Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch. Knapp ein Drittel (30,8 %) der vom Finanzvergleichsportal smava anonym befragten Banken und Kreditvergabepartner rechnet im ersten Quartal 2026 bundesweit mit leicht sinkenden Kreditzinsen. Die Mehrheit (61,5 %) geht von konstanten Kreditzinsen im Markt aus. (1) Treten diese Prognosen ein, können Verbraucher*innen bis Ende März mit Kreditzinsen von rund 8 Prozent im Bundesdurchschnitt rechnen. Das ergab eine aktuelle Umfrage von smava. (1) (2) Es wird aber weiterhin auch Kredite mit Zinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent geben. (3) "Es gibt nun endlich erste Anzeichen, dass Kredite wieder günstiger werden könnten. Bis Ende März muss man aber bundesweit mit rund 8 Prozent rechnen. Allerdings werden sich die Kreditzinsen im ersten Quartal weiterhin sehr stark unterscheiden, je nachdem, zu welcher Bank man geht. Aktuell liegen im Schnitt rund 3 Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot, das man erhält. Vieles in unseren Daten deutet darauf hin, dass es vergleichbare Unterschiede auch in den kommenden Wochen geben wird. Durch einen Angebotsvergleich lassen sich Kredite mit Zinsen zwischen 5 und 6 Prozent finden und abschließen (https://www.smava.de/kreditvergleich/) . Je nach Kreditsumme und Laufzeit lassen sich so mehrere Hundert oder Tausend Euro sparen" , sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava. (1) (2) (3) Zur vollständigen Meldung inkl. Grafiken: https://www.smava.de/presse/prognose-kreditzinsen-vergaberichtlinien/ Zinsunterschiede nutzen und beim Kredit sparen Je nach Bank bekommen Verbraucher*innen für einen identischen Kredit unterschiedliche Zinssätze angeboten. Im Schnitt liegen aktuell rund 3 Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot. (3) Im Bundesdurchschnitt fielen für Konsumentenkredite zuletzt gut 8 Prozent an. (2) Wer die Zinsunterschiede zwischen den Banken nutzt, kann einen Kredit mit 5 oder 6 Prozent Zinsen abschließen. Je höher der Kreditbetrag und je länger die Kreditlaufzeit sind, desto deutlicher unterscheiden sich die anfallenden Zinskosten. Rechenbeispiel 1: 10.000-Euro-Kredit / 48 Monate Laufzeit - Zinsen bei Kredit mit 5 %: 1.029,93 EUR - Zinsen bei Kredit mit 8 %: 1.655,41EUR - Unterschied: 625,48 EUR Rechenbeispiel 2: 60.000-Euro-Kredit / 84 Monate Laufzeit - Zinsen bei Kredit mit 5 %: 10.972,20 EUR - Zinsen bei Kredit mit 8 %: 17.855,38 EUR - Unterschied: 6.883,18 EUR Bei den eigenen Zinsen rechnen nur wenige Banken und Kreditvergabepartner mit Änderungen in Q1/26 Der Großteil der befragten Banken und Kreditvergabepartner (76,9 %) rechnet damit, dass die eigenen Zinsen für Konsumentenkredite in den kommenden Wochen im Schnitt konstant bleiben. (1) "Wir gehen deshalb davon aus, dass die bestehenden Zinsunterschiede von derzeit rund 3 Prozentpunkten im ersten Quartal bestehen bleiben und Verbraucher*innen weiterhin davon profitieren können" , sagt Alexander Artopé. (3) Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch Die Mehrheit der befragten Banken und Kreditvergabepartner (53,9 %) geht laut der Umfrage von smava im ersten Quartal 2026 von konstant strengen Kreditvergaberichtlinien im Markt aus. (1) Ein knappes Drittel (30,8 %) rechnet mit strengeren Vergaberichtlinien im Markt. Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt demnach schwierig, aber weiterhin realistisch. Dafür müssen Verbraucher*innen von Bank zu Bank gehen, um herauszufinden, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde. Das kostet Zeit und Nerven. Ein digitaler Kreditvergleich über Finanzvergleichsportale wie smava.de oder finanzcheck.de macht das deutlich einfacher und schneller. Dadurch erfahren Verbraucher*innen zeitgleich, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde und welche Bank ihnen die besten Konditionen anbietet. Datenquellen (1) smava hat die im Kreditvergleich von smava.de aufgeführten Partnerbanken und Kreditvergabepartner vom 28.11.25 - 12.01.26 anonym befragt, wie sich ihrer Einschätzung nach der EZB-Leitzins sowie der effektive Jahreszinssatz neu vergebener Konsumentenkredite und die Kreditvergaberichtlinien im Markt insgesamt (Bundesdurchschnitt) und bei ihrer Bank im ersten Quartal 2026 entwickeln werden. Es wurden jeweils 13 Einschätzungen abgegeben. Zur Übersicht: https://www.smava.de/kredit/partner/ (2) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik; Zinssätze und Volumina für das Neugeschäft der deutschen Banken / Konsumentenkredite an private Haushalte (http s://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitr eihen-datenbank/723452/723452?tsId=BBIM1.M.DE.B.A2B.A.C.A.2250.EUR.N&dateSelect= 2024) (Stand: 12/2025) (3) smava: Durchschnittswerte für auf der Plattform smava.de angebotene Konsumentenkredite (Stand: 12.01.2026) Anmerkung zu den teilnehmenden Banken: Befragt wurden die im Kreditvergleich von https://www.smava.de aufgeführten Partnerbanken von smava (https://www.smava.de/kredit/partner/) . Diese Partnerbanken repräsentieren rund 75 Prozent der relevanten Banken in Deutschland. Die restlichen rund 25 Prozent setzen sich zu einem Großteil aus regional verstreuten Volks- und Raiffeisen- sowie Genossenschaftsbanken ohne überregionale Bedeutung und anderen zusammen. Als relevant werden in diesem Zusammenhang Banken definiert, bei denen Kreditnehmer*innen in Deutschland ein Girokonto führen. Ausgewertet wurde eine 7-stellige Anzahl an Kreditanfragen von Kreditinteressierten, die in 2024 über smava Kreditangebote erhalten haben. Die Auswertung erfolgte anonym. (Stand: 01.07.2025) Verglichen werden Angebote von bundesweit aktiven bis hin zu regional aktiven Banken und Kreditvergabepartnern. Dazu zählen u. a. Commerzbank, Deutsche Bank, DKB, ING, Norisbank, Postbank, Santander, Targobank und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank. 2021 hat die smava GmbH den einstigen Wettbewerber die FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH und das dazugehörige Finanzvergleichsportal https://www.finanzcheck.de/ zu 100 Prozent übernommen.