Ruhiger Wochenstart: DAX nach positivem Start unverändert, Impulse bleiben aus

Der deutsche Aktienmarkt startet mit einer leichten Aufwärtsbewegung in die neue Woche. Während der DAX nach den schwankungsreichen Vortagen einen festeren Auftakt hinlegt, präsentiert sich der TecDAX zunächst stabil, bevor er etwas nachgibt.

Die fehlenden Impulse aus den USA und Teilen Asiens – dort ruht der Handel feiertagsbedingt – dämpfen den Takt der frühen Sitzung und sorgen für einen insgesamt ruhigen Start in den Montag.

Makroökonomischer Überblick

Zum Wochenbeginn sind die internationalen Märkte durch mehrere Feiertage geprägt. In den USA bleiben die Börsen anlässlich des Presidents’ Day geschlossen, was auch den Handel in Europa spürbar verlangsamt. Zudem sind die Märkte in China im Zuge des Neujahrsfestes geschlossen, wodurch wichtige asiatische Impulse ausbleiben. Erst im weiteren Wochenverlauf werden wieder konjunkturelle Signale aus Europa und den USA erwartet. Meistgehandelte Aktien im Fokus

Flatexdegiro tendiert vorbörslich schwächer. Der Rücksetzer dürfte mit den jüngsten Stimmrechtsmeldungen zusammenhängen, nach denen Morgan Stanley und weitere institutionelle Investoren ihre Beteiligungen angepasst haben – ein Faktor, der häufig für erhöhte Aufmerksamkeit und Umschichtungen im Markt sorgt. Hellofresh startet vorbörslich mit leichtem Druck. Belastend wirken die jüngst veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen, die rückläufige Umsätze und anhaltende Herausforderungen im Ready-to-Eat-Segment zeigen und damit den Erholungspfad des Unternehmens bremsen.

