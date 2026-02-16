Ex-Energieminister der Ukraine in Bestechungsfall verwickelt

Kiew, 16. ⁠Feb (Reuters) - Der frühere ukrainische Energieminister Herman Galuschtschenko ist unter anderem wegen Geldwäsche angeklagt worden. Ihm werde auch die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, teilten die Anti-Korruptionsbehörde (NABU) und die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft (SAPO) am Montag mit. Galuschtschenko war von 2021 bis ‌2025 Energieminister und anschließend kurzzeitig Justizminister, bevor er Ende des vergangenen Jahres wegen des Korruptionsskandals zurücktrat. Der Ex-Minister war bereits am Sonntag bei dem Versuch, ⁠das Land ⁠zu verlassen, festgenommen worden.

Die Festnahme steht im Zusammenhang mit dem sogenannten "Midas"-Fall. Dabei geht es um ein mutmaßliches Schmiergeldsystem in Höhe von 100 Millionen Dollar bei der staatlichen Atomenergiebehörde, in das hochrangige Beamte und Wirtschaftsvertreter verwickelt sein sollen. Wegen der Affäre waren bereits die beiden vorigen Energieminister sowie der Stabschef von Präsident ‌Wolodymyr Selenskyj zurückgetreten. Alle drei haben die Vorwürfe ‌zurückgewiesen.

Laut der Mitteilung der beiden Behörden sind mehr als sieben Millionen Dollar auf ausländische Konten überwiesen worden, auf denen Galuschtschenkos Frau und seine vier Kinder als Begünstigte eingetragen waren. ⁠Ein Teil davon sei für die Ausbildung der Kinder an Eliteschulen in der ‌Schweiz verwendet worden, ein anderer sei auf ⁠ein Konto eingezahlt worden, von dem die Familie teilweise ihren Lebensunterhalt bestritt.

Galuschtschenko hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Auf eine Anfrage von Reuters wegen einer Stellungnahme antwortete er nicht. Ein Anwalt, der ihn repräsentiert, war zunächst nicht ‌auszumachen.

Der Fall löste im vergangenen Jahr ⁠einen politischen Skandal aus, der auch ⁠zur Entlassung von Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak führte und die öffentliche Wut über die anhaltende Korruption in der Ukraine während des fast vierjährigen Krieges gegen Russland neu entfachte. Selenskyj hatte im vergangenen Jahr versucht, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden einzuschränken, ruderte aber angesichts öffentlicher Proteste und des Drucks westlicher Verbündeter zurück. Die Bekämpfung der Korruption ist eine zentrale Priorität der Reformbemühungen der Ukraine im Hinblick auf die angestrebte Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

(Bericht von Dan Peleschuk, ⁠Pavel Polityuk, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)