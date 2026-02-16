Vorbörse 14.02.2026

Stabiler Wochenauftakt erwartet im Dax

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.955 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords von gut 25.507 Punkten gekommen.

Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie. KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heißes Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung"zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

USA: Wenig Bewegt

Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten verwehrt geblieben. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.

Der Dow Jones Industrial  rettete ein Plus von 0,10 Prozent über die Ziellinie beim Stand von 49.500,93 Punkten. Im frühen Wochenverlauf hatte der New Yorker Leitindex noch über 1.000 Punkte höher eine Rekordmarke erreicht. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 schloss am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 24.732,73 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,05 Prozent auf 6.836,17 Punkten ins Wochenende. Die Wochenbilanz ist bei allen drei Indizes negativ: Der Dow verlor 1,2 Prozent, für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ergibt sich jeweils ein Minus von 1,4 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.500+ 0,10 Prozent
S&P 5006.836+ 0,05 Prozent
Nasdaq 22.597- 2,03 Prozent

Asien: Wenig Bewegung in Tokio

 Der japanische Aktienmarkt ist unter dem Strich mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 0,1 Prozent höher. Daten zum Wirtschaftswachstum des Landes hinterließen damit kaum Spuren. Das Bruttoinlandsprodukt war im vierten Quartal leicht gewachsen und erholte sich damit von einem starken Rückgang im vorangegangenen Zeitraum. In Australien ging es leicht nah oben. In China wurde wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22556.941+ 0,10 Prozent
Hang Seng27.0320,00 Prozent
CSI 3004.6600,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,05- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,75+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,05+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1865- 0,31  Prozent
Dollar in Yen153,20+ 0,45 Prozent
Euro in Yen181,77+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,74 USD- 0,51 USD
WTI62,82 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 20 (30) EUR - 'HOLD'-

EXANE BNP SENKT FLATEXDEGIRO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 35 (24) EU

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 263 (265) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 371 (163) EUR - 'HOLD'-

RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 185 (150) EUR - 'OUTPERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
Amazon
U
US Tech 100
Siemens
S
S&P 500
Alphabet A
N
Nikkei
N
NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
Ö
Ölpreis Brent
Siemens Healthineers
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Alphabet C
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
Barclays
Dow
Rational
H
Hang Seng
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 12.02.2026
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel12. Feb. · onvista
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel
Vorbörse 11.02.2026
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel11. Feb. · onvista
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel
Vorbörse 10.02.2026
Dax ringt mit 25.000er-Marke10. Feb. · onvista
Dax ringt mit 25.000er-Marke
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News