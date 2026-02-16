TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Empire State Bericht 2/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel HINWEIS CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi