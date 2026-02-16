Zürich, ⁠16. Feb (Reuters) - Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich hat mehr Zeit für die Formalisierung der geplanten Übernahme der britischen Beazley erhalten. Die britische Übernahmeaufsicht ‌habe die Frist für die Vorlage eines verbindlichen Angebots bis zum 4. März verlängert, teilte ⁠Beazley ⁠am Montag mit. Ursprünglich wäre die Frist am Montag um 17.00 Uhr (Londoner Zeit) abgelaufen. Die Bücherprüfung (Due Diligence) schreite planmäßig voran, hieß es weiter. Gleichzeitig verhandelten die Parteien ‌über die Details der Transaktion ‌und arbeiteten an den endgültigen Vertragsunterlagen.

Die beiden Konzerne hatten sich Anfang Februar grundsätzlich auf die ⁠finanziellen Eckdaten einer Offerte geeinigt. Das nun ‌nachgebesserte Angebot bewertet den ⁠auf den Londoner Versicherungsmarkt Lloyd's spezialisierten Anbieter mit rund acht Milliarden Pfund. Der Verwaltungsrat von Beazley signalisierte Unterstützung: Das Gremium ‌würde den ⁠Aktionären die Annahme der Offerte ⁠empfehlen, sollte Zurich ein verbindliches Angebot zu diesen Konditionen vorlegen. Durch den Zusammenschluss soll ein weltweit führender Anbieter von Spezialversicherungen entstehen. Zurich betrachtet Beazley als gute Ergänzung des eigenen Spezialversicherungsgeschäfts.

