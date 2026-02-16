Wadephul zu Fall Nawalny: Putin müssen Grenzen aufgezeigt werden

Berlin, ⁠15. Feb (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Russlands Führung im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Giftmords an dem Kreml-Kritiker Alexej ‌Nawalny scharf kritisiert. Das Regime in Moskau "zeigt seine hässliche Fratze", sagte Wadephul ⁠am Sonntag ⁠im ARD-"Bericht aus Berlin". "Wir sind entsetzt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass dieses Regime alle Mittel nutzt, um sich selber am Leben zu halten." ‌Russlands Präsident Wladimir Putin "muss ‌aufgezeigt werden, wo seine Grenzen sind, und wir müssen dazu alle Mittel miteinander ⁠nutzen", betonte der Minister mit Blick ‌auf weitere Sanktionen gegen ⁠Moskau. "Das wird niemals an Deutschland scheitern."

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am ‌Rande der Münchner ⁠Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung ⁠veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschaftler hätten "schlüssig" den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams von Nawalny nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. Der Putin-Gegner Nawalny war vor zwei Jahren ⁠in einem sibirischen Straflager gestorben.

(Bericht von Alexander Ratz.Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)