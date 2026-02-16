Wadephul zu Fall Nawalny: Putin müssen Grenzen aufgezeigt werden

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, ⁠15. Feb (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Russlands Führung im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Giftmords an dem Kreml-Kritiker Alexej ‌Nawalny scharf kritisiert. Das Regime in Moskau "zeigt seine hässliche Fratze", sagte Wadephul ⁠am Sonntag ⁠im ARD-"Bericht aus Berlin". "Wir sind entsetzt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass dieses Regime alle Mittel nutzt, um sich selber am Leben zu halten." ‌Russlands Präsident Wladimir Putin "muss ‌aufgezeigt werden, wo seine Grenzen sind, und wir müssen dazu alle Mittel miteinander ⁠nutzen", betonte der Minister mit Blick ‌auf weitere Sanktionen gegen ⁠Moskau. "Das wird niemals an Deutschland scheitern."

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am ‌Rande der Münchner ⁠Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung ⁠veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschaftler hätten "schlüssig" den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams von Nawalny nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. Der Putin-Gegner Nawalny war vor zwei Jahren ⁠in einem sibirischen Straflager gestorben.

(Bericht von Alexander Ratz.Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend
Kolumne von Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexygestern, 09:54 Uhr · Heiko Böhmer
Die langweiligen Rückversicherer werden sexy
Automobilindustrie
VW plant neues 60 Milliarden Euro Sparprogrammheute, 15:26 Uhr · dpa-AFX
VW plant neues 60 Milliarden Euro Sparprogramm
Vorbörse 14.02.2026
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Daxheute, 08:20 Uhr · onvista
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Dax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannendgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News