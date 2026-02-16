WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. Februar 2026

-------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26 12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25 14:30 USA: Empire State Bericht 2/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel HINWEIS CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen 22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen 22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Carrefour, Capital Markets Day USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: Moody's, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25 15:15 USA: Industrieproduktion 1/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin HINWEIS SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk) 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk) 17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen 18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q4-Zahlen FRA: Orange, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26 07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26 08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25 10:00 POL: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25 11:00 EUR: Bauproduktion 12/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 12/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig) 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn 15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26 08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25 14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz 10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day 22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026 USA: eventuell Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel HINWEIS RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen 22:05 USA: HP, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen USA: First Solar, Q4-Zahlen USA: Mosaic, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26 10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München 09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen 07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen 07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call) 08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Ferrovial, Jahreszahlen ESP: Banco Santander, Investor Day USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Snowflake, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26 16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München 11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026. 14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel DEU: Reise + Camping, Essen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Gerresheimer , Jahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen 10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung 11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Geschäftsbericht BEL: Argenx, Jahreszahlen IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Intuit, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call) 07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: FMC, Geschäftsbericht ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig) 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26 07:00 FIN: BIP Q4/24 08:00 SWE: BIP Q4/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CHE: BIP Q4/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen 11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26) CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi