Adani will Indien mit 100-Milliarden-Investition an die KI-Spitze bringen

Bangalore, 17. ⁠Feb (Reuters) - Der indische Mischkonzern Adani will mit einer Investition von 100 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren Indien im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz (KI) positionieren. Die bis 2035 geplanten Anlagen sollen mit erneuerbaren ‌Energien betrieben werden, wie der einflussreiche und in der indischen Politik gut vernetzte Konzern am Dienstag mitteilte. "Indien wird dem KI-Jahrhundert ⁠nicht hinterherlaufen. ⁠Indien wird es gestalten", erklärte Konzernchef und Firmengründer Gautam Adani. Die Aktie von Adani Enterprises schloss nach der Ankündigung 2,7 Prozent fester und war damit der größte Gewinner im Leitindex Nifty 50.

Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund eines Booms ‌bei der KI-Infrastruktur in Indien, wo neben ‌heimischen Konzernen wie Reliance auch globale Technologieriesen wie Google, Amazon und Microsoft ihre Ausgaben erhöhen. Da dem Land eine nennenswerte Chip-Produktion ⁠fehlt, gelten Rechenzentren als größte Chance für Indien, sich auf der ‌globalen KI-Bühne zu etablieren. "KI-Rechenzentren sind ⁠entscheidende Schaltzentralen", sagte der unabhängige Marktanalyst Ambareesh Baliga. Es sei daher nur natürlich, dass sich große, finanzstarke Konzerne für die Zukunft rüsteten.

Adani zufolge soll das eigene finanzielle Engagement ‌weitere 150 Milliarden Dollar ⁠an Investitionen in verwandten Branchen wie ⁠der Serverherstellung auslösen. Der Konzern plant, seine bestehende Rechenzentrumskapazität von zwei auf fünf Gigawatt auszubauen. Zudem sollen 55 Milliarden Dollar in den Ausbau des Portfolios für erneuerbare Energien fließen. Bestehende Partnerschaften mit Google und der Walmart-Tochter Flipkart sollen erweitert werden, darüber hinaus sei man mit weiteren großen Akteuren im Gespräch.

