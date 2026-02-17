Bericht über Zehn-Milliarden-Vergleich

Bayer-Aktienkurs steigt deutlich

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Homepage Bayer

(dpa-AFX) - Die Erholungsrally der Bayer-Aktien hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine mögliche Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten bekommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, plant der Konzern, einen Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um aktuelle und künftige Rechtsverfahren auszuräumen.

Davor knapp zwei Prozent im Plus liegend, wuchs das Kursplus am Nachmittag schnell auf bis zu acht Prozent an. Mit 49,57 Euro steuerte der Kurs erstmals seit September 2023 wieder auf die 50-Euro-Marke zu. Zuletzt betrug der Anstieg noch 5,1 Prozent auf 48,31 Euro.

Beigelegt werden könnten mit dem Vergleichsangebot viele Klagen im Zusammenhang mit ihrem meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die Hoffnung, dass es dabei bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt aber schon zu einer Rally der Bayer-Aktien beigetragen, die 2026 jetzt mit 30 Prozent fast zum größten Dax-Gewinner Siemens Energy aufgeschlossen haben.

Seit Anfang Dezember beträgt das Plus sogar fast 60 Prozent. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, steigen dadurch die Aussichten auf ein Grundsatzurteil./tih/he

Youtube-Kanal von onvista abonnieren
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
D
DAX
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Dow im Plus und Technologiewerte schwach12. Feb. · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort11. Feb. · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
KI-Sorgen halten an
US-Börsen zum Start leicht im Minus erwartetheute, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungenheute, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News