Aktien Europa: Leichte Gewinne bei ruhigem Geschäft

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt. Fehlende US-Vorgaben und der wegen Feiertagen ruhende Handel an mehreren asiatischen Börsen führten zu einem ruhigen Geschäft mit überschaubaren Veränderungen.

Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,1 Prozent auf 5.984,78 Punkte. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,36 Prozent auf 10.511,27 Zähler. Der Schweizer SMI setzte seinen Rekordlauf in kleinen Schritten fort und kletterte um 0,52 Prozent auf 13.726,77 Punkte.

Zu der Zurückhaltung trug laut Experten die Saisonalität bei. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die traditionell schwache zweite Februarhälfte. "Der durchschnittliche Verlauf der letzten 30 Jahre lässt sogar eine Fortsetzung der Schaukelbörse bis Anfang April erkennen", so Stanzl.

Hinzu kommt die laufende Berichtssaison. "Trotz insgesamt solider Fundamentaldaten bleibt die Berichtssaison von spürbarer Unsicherheit begleitet", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. "Für 2026 erwarten Analysten für die Unternehmen im Stoxx 600 im Schnitt ein Gewinnwachstum von rund elf Prozent." Um dies zu erreichen, müssten die Unternehmensgewinne im Jahresverlauf jedoch spürbar anziehen.

Vergleichsweise stark präsentierten sich Versicherungswerte. Axa kletterten dabei um 2,3 Prozent. Die kanadische Bank RBC hatte die Analyse mit einem Kursziel von 48 Euro und der Einstufung "Outperform" gestartet. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Analyst Mandeep Jagpal. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse.

Rohstoffwerte setzten dagegen ihre Korrektur fort. Daran änderten auch gute Zahlen von BHP nichts. Steigende Preise vor allem für Kupfer haben dem Bergbaukonzern im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) Auftrieb gegeben. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die BHP-Aktien legten nach stärkeren Eröffnungsgewinnen zuletzt noch um 0,9 Prozent zu.

Verluste erlitten Rüstungsaktien. Sie reagierten damit auf Nachrichten, wonach die Ukraine und Russland neue Verhandlungen in Genf führen. Außerdem gehen die USA und der Iran in eine zweite Verhandlungsrunde. BAE Systems sanken um 0,7 Prozent, Babcock um 1,6 Prozent./mf/men