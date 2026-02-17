Aktien New York: Sorgen um Künstliche Intelligenz halten Kurse zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich am Dienstag an den US-Aktienmärkten nicht viel bewegt. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 49.510 Zählern quasi auf der Stelle. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.

Der technologielastige Nasdaq 100 lag am Dienstag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.717 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit 6.839 Zähler ebenfalls kaum von der Stelle./bek/he

