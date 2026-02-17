Allianz, AMD, Palo Alto: KI-Sorgen, Indien-Chance, Zahlen-Showdown

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz – KI-Angst im Versicherungssektor

Europäische Versicherer wie Allianz haben zuletzt spürbar nachgegeben – und plötzlich steht ein Thema im Raum, das man eher aus der Tech-Welt kennt: KI. Was genau Anleger hier nervös macht, warum der Vertrieb als potenzieller Schwachpunkt gesehen wird – und weshalb große Player am Ende sogar profitieren könnten.

AMD – Indien-Invest und neuer Infrastruktur-Fokus

AMD rückt Indien stärker in den Mittelpunkt und bringt seine neue Rack-Scale-AI-Architektur in einen der dynamischsten Tech-Märkte der Welt. Was hinter dem Ausbau steckt, warum der Zeitpunkt auffällt und welche strategische Botschaft AMD damit an den Markt sendet.

Palo Alto – vor den Zahlen nach Börsenschluss

Heute Abend wird es spannend: Palo Alto liefert Quartalszahlen – und die Erwartungen sind hoch. Nach einer langen Serie starker Ergebnisse schaut der Markt diesmal besonders auf die Details. Worauf Investoren wirklich achten, welche Kennzahlen entscheidend werden könnten und warum der Ausblick diesmal wichtiger ist als der reine Quartals-Beat.