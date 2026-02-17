ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ALSO Holding AG: ALSO mit Rekord-Ergebnis in 2025



Emmen, Schweiz, 17. Februar 2026 PRESSEMITTEILUNG

ALSO mit Rekord-Ergebnis in 2025

EBITDA: 286 Millionen Euro (+22%)

ROCE: 16.1% (adjusted: 25.2%)

Umsatz: 15.2 Milliarden Euro (+39%), davon Cloud: 1.6 Milliarden Euro (+38%), Unique User 5.9 Millionen (+34%)

Cash-Bestand: 830 Millionen Euro (+14%)

14. Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen: 5.30 CHF pro Aktie (+4%)

Ausschlaggebend dafür war die konsequente Umsetzung der Strategie. Besonders positiv wirkten sich die Erhöhung der Effizienz, der weitere Ausbau des Cloud-Geschäfts sowie zusätzliche Optimierungen im Produktkategorie-, Reseller- und Vendoren-Mix. Verstärkend hat sich die erfolgreiche Integration von Akquisitionen ausgewirkt.

Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der Breite und Qualität seiner Geschäftsmodelle und einer klaren operativen Steuerung mit einer starken Kosten- und Cashflow-Disziplin. Das stringente Working Capital Management und kontinuierliche Effizienzsteigerungen haben sich bewährt und stärken die finanzielle Robustheit nachhaltig.»

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet ALSO:

EBITDA zwischen 300 und 340 Millionen Euro sowie

ROCE von über 20%.

Die mittelfristige Guidance, unter Berücksichtigung eventueller Akquisitionen, sieht unverändert folgende Werte vor:

EBITDA zwischen 425 bis 525 Millionen Euro und

ROCE von über 25%.

ALSO wird wie in der Vergangenheit ständig Akquisitionen prüfen. Das Unternehmen setzt Übernahmen nur dann um, wenn nach dem Erwerb ein positiver Cashflow nach einer vordefinierten Zeit generiert wird.

Aufgrund der sehr soliden finanziellen Lage schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, die Dividende auf CHF 5.30 je Aktie zu erhöhen.



Link zum Geschäftsbericht

Link zur Präsentation

Link zu Registrierung für den Webcast



Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

