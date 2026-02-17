Videoanalyse 17.02.2026

AMD ist teurer als Nvidia – zu Unrecht

Eine neue Kooperation mit dem indischen Tata-Konzern kann dem Kurs von Chipkonzern AMD noch keinen Auftrieb geben. Profi-Trader Martin Goersch schätzt die Nachricht für euch ein und wirft auch einen Blick auf die Bewertung. 

Weil AMD dort derzeit noch teurer daherkommt als Konkurrent Nvidia, ist er derzeit zurückhaltend und verrät, wo die Aktie für ihn wieder interessant würde. 

