ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 15,80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag

