ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Südzucker
Barclays
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Exane: Übertriebene Erwartungen
Flatexdegiro weiten Rutsch ausgestern, 10:11 Uhr · dpa-AFX
Flatexdegiro weiten Rutsch aus
Spezialist für Gewerbeimmobilie
Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Berichtheute, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Bericht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News