ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5 Euro

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Die Kosteninflation beim BVB habe das Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal überlagert, schrieb Trion Reid am Montagabend. Er lobte aber kluges Management bei einer attraktiven Aktienbewertung. Im zweiten Geschäftshalbjahr stehe das Abschneiden in der Champions League im Fokus./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Borussia Dortmund BVB

