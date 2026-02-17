ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt BASF auf 'Hold' und Ziel auf 48 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die Papiere der Ludwigshafener teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

