ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista