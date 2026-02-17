ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag

