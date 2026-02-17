ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
L'Oreal

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News