ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ