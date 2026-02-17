ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung wegen Feiertagen in USA und Chinagestern, 18:21 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista